Gerrit Cole a la cabeza: New York Yankees y su rotación de lanzadores para MLB 2022

Múltiples fueron los factores que podrían explicar el sonoro fracaso de los New York Yankees en la temporada 2021 de la Major League Baseball (MLB), donde ni siquiera pasaron la ronda de comodines, uno de ellos tuvo como protagonista a su lanzador estrella Gerrit Cole.

El abridor diestro de 31 años fue el único dentro de la lista de lanzadores que tenía la confianza del manager Aaron Boone para comandar la rotación de pitchers, ya sea por rendimiento en la zafra o por lesiones del resto de los integrantes del bullpen, y aún así tuvo buenos números.

De hecho, la pasada temporada de MLB, Cole tuvo un promedio de 3.23 con un récord como opener de 16 victorias y ocho derrotas, la mejor marca de su carrera, consiguiendo un total de 243 ponches para lanzar 181.1 carreras, además de conseguir un juego sin recibir carreras.

Gerrit Cole y la rotación de Yankees para MLB 2022



Pensando en el próximo certamen, los Bombarderos del Bronx deberán armar una rotación confiable de lanzadores, a fin de no desgastar al ex Houston Astros durante el torneo; el problema para Boone es que no cuenta con gente que le garantice triunfos.

Actualmente, los principales candidatos a ser parte junto a Cole de esta nómina son el dominicano Luis Ángel Gil, el cubano Néstor Cortes, Jordan Montgomery y Clarke Schmidt, sin olvidarnos de prospectos como Deivi García o Albert Abreu. El tema es que ninguno de los mencionados tiene garantizado su lugar.