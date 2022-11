Lance McCullers Jr. tras mala apertura ante Phillies: 'Me dieron una paliza'

Houston Astros fue golpeado fuertemente a nivel ofensivo por Philadelphia Phillies durante el Juego 3 de laSerie Mundial 2022. La víctima fue el lanzador abridor Lance McCullers Jr., quien recibió todas las carreras del encuentro.

El serpentinero fue descifrado a la perfección por los bates de Bryce Harper y compañía, quienes le propinaron varios batazos de vuelta completa que sentenciaron desde temprano, el partido en favor de la organización de Pensilvania.

Harper, Kyle Schwarber, Brandon Marsh y Rhys Hoskins le dieron con todo a McCullers Jr., quien en conferencia de prensa postpartido fue totalmente sincero, no buscó excusas acerca de su actuación y reveló qué sucedió exactamente.

Lance McCullers Jr. habla sobre paliza de Phillies

Todas las carreras de Philadelphia Phillies arribaron producto de cuadrangulares. Ante ello, Lance McCullers Jr. habló en el camerino de Houston Astros sobre qué salió mal. "No me voy a sentar acá y decir cualquier cosa, me dieron una paliza, fin de la historia", sentenció el lanzador.

Ahora, Astros buscará igualar la serie nuevamente, pues quedar 3-1 abajo será realmente peligroso considerando que Phillies tendría un juego más en casa para conquistar el Trofeo del Comisionado.