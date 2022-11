Lo que dijo Cristian Javier luego del segundo no hitter en la historia de la Serie Mundial: ´Mis padres lo predijeron´

Houston Astros necesitaba de una victoria en el cuarto juego de la Serie Mundial 2022, un evento en el que habían sorprendido los Philaldelphia Phillies poniéndose en ventaja temprano robando un juego en Texas y otro en Pensylvania.

Cristian Javier fue quien tomó la responsabilidad por el lado de los Astros en el cuarto juego, y no decepcionó: el dominicano lanzó una verdadera joyita, la cual sin dudas va a quedar dentro de los libros de historia del Clásico de Otoño.

Houston se llevó la victoria 5-0, y en la entrevista luego del encuentro, traductor mediante, el dominicano sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones: Al parecer, sus padres predijeron que era lo que iba a pasar el miércoles por la noche.

Los padres de Cristian Javier predijeron el no hitter de Houston Astros

Cristian Javier inició todo con 6 entradas lanzadas, donde tan solo permitió dos bases por bolas y repartió nueve ponches. En el relevo llegaron Bryan Abreu (1 IP, 3 SO), Rafael Montero (1 IP, 1 SO) y Ryan Pressly (1 IP, 1 BB, 1 SO).

El lanzador derecho que inició el juego sorprendió a todos con sus declaraciones postpartido: "Mi madre y mi padre me dijeron ayer por la noche que podíamos tirar un no hitter, y yo les respondí que si pensábamos en positivo, lo podíamos lograr", remarcó Javier luego de la noche histórica.

"Es muy especial, creo que es algo que no voy a olvidar nunca en mi carrera", cerró el oriundo de Santo Domingo, quien se unió, junto a sus compañeros, al partido perfecto de Don Larsen con los Yankees más de medio siglo atrás como el segundo juego sin hit en la historia de la Serie Mundial.