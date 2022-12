New York Yankees afirma que seguirá buscando peloteros nuevos para reforzar la nómina de cara a la MLB 2023. Aaron Judge y Carlos Rodón no son suficiente.

Aaron Judge y Carlos Rodón. Sin duda alguna,New York Yankeesacertó con dos adquisiciones de alto calibre de cara a laMLB 2023. Sin embargo, parece que no es suficiente, y así lo ve Brian Cashman, quien ha asegurado ir a por más.

'El Juez' figuró como el pelotero que "se fue y al mismo tiempo no". Ahora, está de regreso para no solamente asumir el puesto del jugador más importante del equipo, sino como capitán, tomando el relevo de las manos de Derek Jeter.

Por otro lado, el pitcheo abridor recibió grandes noticias tras atar a Carlos Rodón por varias campañas. Sin barba en el rostro, está listo para afrontar una nueva etapa en su carrera formando una dupla de alto calibre junto a Gerrit Cole. Sin embargo, no es suficiente para Yankees.

No es suficiente para Yankees

Brian Cashman lo tiene claro: buscar más peloteros, algo cónsono con los planes de New York Yankees de ganar la Serie Mundial no hay de otra. La afición y gerencia no se conforma con menos, además, es algo que vienen buscando desde hace más de una década.

“Para mí, siempre hay algo más que hacer”, aseguró Cashman al portal oficial de la MLB tras las firmas de Judge y Rodón. “Éstas son tareas importantes, ya se hicieron, pero siempre hay más. Tu equipo nunca es perfecto hasta que ganas un campeonato”, complementó.