Las negociaciones fueron duras, en algún momento se llegó a pensar que no iba a firmar con el equipo e incluso un periodista que cubre la MLB lo anunció para otra franquicia. Sin embargo... ¡Uf! La afición de New York Yankees respiró de alivio porque se hizo oficial la firma del refuerzo más importante que tendrán para la MLB 2023.

Al inicio de la temporada MLB 2022, el protagonista de esta historia decidió rechazar una primera oferta que le hicieron los Yankees por siete años y US$213.5 millones. Apostó por su talento y... ¿Cómo terminó la historia? Con un récord nunca antes visto en los 146 años de las Grandes Ligas.

A pesar que San Diego Padres le llegó a ofrecer $400 millones de dólares y diez años para jugar con Fernando Tatis Jr. y compañía, el refuerzo que New York Yankees hizo oficial el 20 de diciembre de 2022 decidió regresar a los ‘Bombarderos del Bronx’ a cambio de US$360 millones por nueve temporadas en la MLB.

No fue uno, ni dos. Cuatro fueron los mensajes con los que Yankees hizo oficial en Twitter que uno de los agentes libres más codiciados será la principal incorporación para la temporada MLB 2023. A pesar de ser un viejo conocido, como no considerarlo refuerzo si John Heyman, del portal The New York Post, sostuvo 24 horas antes de llegar a un acuerdo con el equipo New York que ‘El Juez’ estaba encaminado a firmar con San Francisco Giants.

Oficial: Los Yankees anunciaron el refuerzo más importante que tendrán en la MLB 2023

“Los New York Yankees anunciaron hoy (20 de diciembre de 2022) que han vuelto a firmar al cuatro veces All-Star y al Jugador Más Valioso de la Liga Americana de 2022, Aaron Judge, con un contrato de nueve años en las Grandes Ligas que se extiende hasta la temporada 2031”, publicó la cuenta oficial de New York Yankees en Twitter.