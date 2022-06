New York Yankees lo celebra: Derek Jeter hace su estreno oficial en redes sociales

Fue el 28 de septiembre del 2014, cuando el campocorto Derek Jeter jugaba el último partido de su carrera con New York Yankees, luego de 19 temporadas en la Major League Baseball (MLB), en ese tiempo estábamos en los albores de las redes sociales, que explotarían años después.

Unos meses después, en diciembre de ese año, un usuario en Twitter, Jeffrey Guity, le escribió al hoy miembro del Salón de la Fama del Béisbol diciéndole que "ya no tiene excusa para no tener cuenta en Twitter". Casi ocho años después, le llegó la ansiada respuesta.

Es que finalmente, después de no subirse a estas plataformas, Jeter presentó oficialmente sus cuentas oficiales en redes sociales, las cuales ya tiene más de 203 mil seguidores en Instagram y otros 312 mil en Twitter, donde la mayor parte son fanáticos de Yankees.

Jeter debuta en redes sociales



Curiosamente, lo primero que hizo en la red de microblogging fue responderle a Guity, que casi ocho años atrás le pedía que tuviera su cuenta, comentándole que "parece que oficialmente me he quedado sin excusas", que en cuestión de horas sumó más de 238 mil me gusta.

Además, Jeter se sometió a la dinámica de preguntas, donde sus seguidores le hicieron todo tipo de interrogantes, y en una de ellas destacó al ex lanzador dominicano Pedro Martínez, a quien la leyenda de Yankees calificó como "el mejor lanzador contra el que me enfrenté" en MLB.