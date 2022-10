Era una de las palabras más esperadas y cuando dio un mano a mano, no se echó para atrás, estuvo lejos de arrepentirse, pero ya no pregonó lo mismo. ¿Quién lo entiende? Dave Roberts habló tras la eliminación de Los Angeles Dodgers y Julio Urías en los MLB Playoffs 2022 y dejó una frase contundente: ‘No me arrepiento’.

No pasaron más de un par de minutos luego de la derrota 3 – 1 en el marcador global contra San Diego Padres en las Series Divisionales de la Postemporada 2022 cuando el manager de los Dodgers fue tendencia en redes sociales. Una vez más, Roberts no dejó a su pitcher abridor tras la quinta entrada a pesar que Tyler Anderson no permitió carreras, registró seis ponches y llevaba 86 lanzamientos.

En esta ocasión, el bullpen no pudo hacer el trabajo y una contundente séptima entrada por parte de los Padres terminó de consumar la eliminación de Los Angeles Dodgers. El equipo más ganador de la temporada regular con 111 victorias se despidió de los MLB Playoffs 2022 tras un solo triunfo.

“Estamos ganando la Serie Mundial este año, que quede constancia. Si nuestro personal titular se mantiene saludable”, afirmó Dave Roberts en los entrenamientos primaverales de la MLB 2022. Unos meses después, los Dodgers fracasaron y el manager no se arrepiente de aquellas declaraciones.

‘No me arrepiento’: Roberts tras la eliminación de Urías en los MLB Playoffs 2022

Luego que Andrew Friedman, presidente de operaciones de Los Angeles Dodgers, confirmara el futuro de Dave Roberts para la MLB 2023 con dos contundentes palabras, el manager habló con Bill Plaschke, del portal Los Angeles Times, y fue contundente sobre aquellas palabras que daban a Julio Urías y compañía como los campeones de la Serie Mundial 2022.