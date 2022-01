Se van a cumplir tres temporadas desde que el cubano Yasiel Puig dejó la Major League Baseball (MLB), años en los cuales ha desplegado su talento en la Liga Mexicana de Béisbol, jugando para El Águila de Veracruz, mostrando un nivel que recuerda sus mejores épocas con Los Angeles Dodgers.

De hecho, fue en la franquicia de California donde comenzó su carrera de Grandes Ligas, jugando desde 2013 hasta el 2018, donde si bien no logró ganar la Serie Mundial, conquistó dos banderines de la Liga Nacional, además de ser convocado al Juego de las Estrellas en 2014.

Un paso muy fructífero para Puig, que ad portas de iniciar una nueva experiencia internacional, donde jugará para Kiwoom Heroes, en la liga de Corea del Sur, por un año con un salario de $1 millón de dólares, reconoció que le gustaría regresar tras este paso a los Dodgers.

El llamado que hace Yasiel Puig a los Dodgers



"La gente me dice por Instagram que vuelva a Los Ángeles. No depende de mí, pero voy a hacer lo mejor que pueda cada día en Corea esta temporada para regresar a los Estados Unidos. Espero que Dios me de la oportunidad un día de regresar a los Dodgers", reconoció el jardinero derecho a la cadena CBSLA.

Durante su paso de seis semanas por los Dodgers, Puig registró una línea de bateo de .279/.353/.479, consiguiendo 108 cuadrangulares y 331 carreras impulsadas, conectando 686 hits y realizando 365 carreras, con 60 bases robadas.