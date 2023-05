Aaron Judge es acusado de 'robar señales' a Toronto Blue Jays: Manager de New York Yankees fue expulsado

El comienzo de la semana en Major League Baseball (MLB), para New York Yankees no estuvo exento de polémicas, pues en la victoria como visita a Toronto Blue Jays, realizaron una seria acusación en contra de su máxima figura, Aaron Judge.

El Juez se despachó en suelo canadiense con dos cuadrangulares, dos imparables, dos carreras anotadas y tres remolcadas, en su mejor partido de lo que va de campaña.

Sin embargo, la destacada actuación de Judge se vio empañada por la acusación que realizaron desde la transmisión oficial de Blue Jays, quienes afirmaron que Judge “le robó señales” a su equipo, durante la octava entrada del partido.

Acusan a Judge de robar señales a Blue Jays

Ante tal denuncia, el jardinero y capitán de los mulos aseguró que sus gestos se debieron a que “había un montón de chirridos en nuestro banquillo, lo que realmente no me gustó en la situación. Le dije un par de cosas a algunos muchachos en el banquillo y especialmente después del juego. Espero que no vuelva a suceder“.

Pero no todo fue calmo en los Yankees, puesto que su manager Aaron Boone fue expulsado del partido por el umpire Chris Vondrak, a raíz de esta situación que involucró a Aaron Judge con algo que, parece, no fue tal.