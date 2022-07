La presente temporada de la Major League Baseball (MLB) es una de las más especiales para Miguel Cabrera, sin duda alguna, dado que logró entrar al club de los 3.000 hits, además de sumar más de 500 cuadrangulares.

Defendiendo la camiseta de Detroit Tigers, 'Miggy' está encendido con el madero en 2022, si bien solo figura con 3 vuelacercas, promedia .287 de average, ha repartido 82 hits, 8 dobles y 34 impulsadas junto a un OPS de .670.

Su gran momento, aunado al hecho de hacer historia en la liga, lo han colocado en el Juego de las Estrellas, y por ello, estuvo presente en la fiesta del Home Run Derby que se realizó en Los Angeles, con Juan Soto como campeón.

Miguel Cabrera confiesa

Carolina Guillén, periodista de ESPN, aprovechó la presencia de Miguel Cabrera en el Dodger Stadium para preguntarle sobre su posible participación en el Home Run Derby 2023, competición donde ya ha estado en par de ocasiones.

"No, no, no, no", respondió Cabrera entre risas pero enfático. "El HR Derby es mucho desgaste para el cuerpo", prosiguió el venezolano, dejando a más de uno con las ganas de verlo allí, sobre todo por la histórica participación de Albert Pujols en 2022.