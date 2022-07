Un goleador anda suelto y busca equipo. La novela de Luis Suárez con River Plate llegó a su fin tras la eliminación del equipo argentino en los octavos de final de la Copa Libertadores. El goleador uruguayo ya reveló cuál sería su próximo destino.

Con la experiencia de tener 436 goles, 240 asistencias y 697 partidos, Suárez viene de jugar en LaLiga, de España, con Atlético de Madrid y Barcelona. A los 35 años, el delantero aun muestra vigencia, marcó 13 anotaciones en la temporada 2021-22, y tras quedar en libertad tiene varios ofrecimientos. La MLS pica en punta.

Luis Suárez le concedió una entrevista a Sport 890, portal y emisora radial de Uruguay, y luego de confirmar por qué descartó a México como destino, el atacante reveló cuál sería la siguiente liga en la que jugaría. ¡Hay más de 5 equipos interesados!

“Me llamaron de Toluca, no voy por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción”, le dijo Suárez al programa 'Ultimo Al Arco', de Sport 890. Luego, Jaime Ojeda, periodista que cubre la MLS para ‘Se Llama Soccer’, se encargó de informar hacia a dónde apunta el artillero uruguayo.

Descartó a México: Luis Suárez reveló cuál sería su próximo destino

Según Jaime Ojeda, Luis Suárez dijo en la entrevista a Sport 890 que tiene 5 o 6 posibles equipos en Estados Unidos (MLS) como su próximo destino. Uno de los clubes que tiene espacio para un Jugador Designado es Los Angeles Galaxy y ya qué el rival de patio, Los Angeles FC, rompió el mercado con Gareth Bale, el equipo californiano bien podría juntar al delantero uruguayo con Javier Chicharito Hernández y Douglas Costa.