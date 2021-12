Pese a que su nombre sonó en la prensa europea para dejar el Inter Miami al término de la presente temporada en Major League Soccer (MLS), e incluso, con la opción de su retiro del fútbol, el delantero Gonzalo Higuaín aclaró cuál será su futuro para el 2022.

Lo hizo en conversación con el programa F90, de la cadena ESPN, donde consultado por sus próximos pasos aseguró que "estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida, a nivel emocional, personal, disfrutando del crecimiento de mi hija, estar con mi mujer, después de un año muy duro que tuve. Disfrutando de una ciudad maravillosa, de vivir esos momentos que con la presión no se podía vivir. Es algo soñado".

En lo futbolístico, Higuaín sostuvo que "mi cabeza está proyectada en cumplir el contrato en Inter Miami, no hay ninguna posibilidad de que me vuelva a meter en la burbuja de la presión y no poder salir a la calle. No, no hay chance", descartando alguna posibilidad de, incluso, volver a River Plate.

Gonzalo Higuaín aclara su futuro en Inter Miami y MLS



Al Pipita se le preguntó por la campaña de la franquicia de Florida, que no clasificó a Playoffs y terminó 11° en la Conferencia Este, y enfatizó en que si esto hubiera ocurrido en su país natal o en un lugar más futbolizado, no podría salir a la calle.

"Por la campaña que hicimos con Inter Miami, en otro país la crítica hubiera sido 10 veces peor y no podías salir a la calle. Acá valoran al tipo de jugador que vino a jugar esta liga y a este equipo. Estoy muy feliz en todo, a nivel deportivo, estoy con mi hermano (Federico). Fue un año muy duro para mí en lo individual por lo de mi mamá y la pandemia, mas ver sonreír a mi hija es el motor del día a día", sentenció Higuaín.

Sin embargo, el argentino aclaró que al término de su contrato, tendrá claridad respecto de su futuro como futbolista, asumiendo que "el retiro se está aproximando y tengo en la cabeza otros proyectos".