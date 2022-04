Fue en el 2018 que la Major League Soccer (MLS) se vio revolucionada con la llegada del sueco Zlatan Ibrahimovic como incorporación a Los Angeles Galaxy, equipo en el que estuvo durante dos temporadas y donde dejó imágenes inolvidables de su paso.

En los dos años que estuvo en Estados Unidos, el delantero escandinavo disputó un total de 56 partidos, 53 de ellos como titular, donde convirtió 52 goles y realizó 13 asistencias, además de generar una de las rivalidades clásicas de la competición con el mexicano Carlos Vela.

En la MLS, Ibrahimovic fue condecorado como el Mejor Jugador de la liga en 2019, dos veces llamado al Juego de las Estrellas y al Mejor 11 de la temporada, además de ser premiado como Refuerzo del Año en 2018, año donde ganó el Mejor Gol; sin embargo, no ganó título alguno con LA Galaxy.

Zlatan siendo Zlatan: Así calificó su paso por la MLS



A pesar de ello, la personalidad del sueco sobrepasa todo límite, y prueba de ello la dejó en diálogo con la cadena ESPN, donde si bien manifestó que "estoy muy agradecido con la MLS porque me dieron la oportunidad de sentirme vivo", lanzó una sentencia cargada de polémica.

"El problema era que todavía estaba demasiado vivo. Así que era demasiado bueno para toda la competencia. Eso es lo que mostré. Soy el mejor que ha jugado en la MLS y eso no es por tener ego o tratar de presumir ahora. Eso es cierto. Y cuando estuve allí, lo disfruté. Lo pasé bien. Y me gustó la forma en que trabajaban, la forma en que hacían las cosas de marketing", afirmó Ibrahimovic.

En esa línea, Zlatan sentenció que "jugar en la MLS fue la mejor manera de regresar después de mi lesión. Estaba en las mejores condiciones de mi vida. Y estoy muy orgulloso de haber jugado para la MLS, porque me decían que los estadios están vacíos cuando juegas en eso, no había estadios vacíos cuando jugaba. Incluso había sobreventa, así que no puedo quejarme y estoy muy feliz de haber estado allí".