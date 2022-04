Luego de la eliminación de Brooklyn Nets en los Playoffs 2022, Kevin Durant atacó a Charles Barkley por llamarlo "pasajero de autobús", pero la leyenda de la NBA no se quedó callada y llegó su respuesta.

Charles Barkley no se quedó callado y le respondió al duro ataque de Kevin Durant

Un nuevo capítulo de la batalla deportiva entre estrellas de la NBA y exjugadores que ahora son comentaristas se escribió con el picante cruce que tuvieron Kevin Durant y Charles Barkley durante la eliminación y barrida de Brooklyn Nets en primera ronda de los Playoffs 2022.

Todo empezó con una dura crítica de Barkley antes que Boston Celtics le ganará el Juego 4 a los Nets y los eliminará de Playoffs. Charles no solo señaló que Durant no fue el mejor jugador de Golden State Warriors en los títulos 2017 y 2018, también señaló que ahora KD es el “pasajero del bus” del equipo de Brooklyn. No jugó como el conductor (líder).

¡Boom! La polémica estalló en 3, 2, 1 y tal fue la repercusión de la crítica de Charles Barkley a Kevin Durant que en el programa 'Adentro de la NBA', de TNT, el exjugador explicó que no quiso decir que KD fuera un mal jugador, solo que no jugó acorde al escenario de Playoffs.

A Kevin Durant le importó poco y nada la rectificación de Barkley porque publicó un duro ataque contra Charles con cuatro fotos en Instagram y un contundente mensaje. ¿Hasta aquí llegó al conflicto? ¡No! El MVP de la NBA 1993 le respondió a la estrella de Brooklyn Nets.

“Podría poner material sobre él. Russell Westbrook, James Harden y Serge Ibaka, pero KD es un gran jugador. Lo único que quería decir es que la vida es diferente cuando conduces el autobús (equipo)”, fue la respuesta de Charles Barkley al duro ataque de Kevin Durant.