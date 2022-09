Falta casi un mes para que la temporada 2022 de la National Basketball Association (NBA) comience. Los que no quieren volver a defraudar a sus aficionados son Los Angeles Lakers, que además no puede desaprovechar otro año de LeBron James.

Justamente el 18 de octubre que arranca la campaña, los Lakers visitarán a Golden State Warriors y verán como les entregan los anillos por el campeonato obtenido. Un jugador con muchas chances de ser titular es el escolta Austin Reaves, que sorprendió a El Rey en su primer año.

Con minutos limitados, pero haciendo jugadas importantes, Reaves se ganó el respeto de todos y ahora incluso pelea por un lugar en el quinteto inicial. LeBron ya ha dicho lo mucho que le gusta, e incluso se lo ha visto dándole consejos en el medio de partidos.

El joven de 24 habló con Shams Charania, en donde pudo describirse. "Definitivamente, no paso la prueba del ojo y no soy el más atlético del mundo, pero hasta ahora me las he arreglado", comentó. Además, respondió cómo es jugar con un jugador leyenda como James y lo que es tenerlo de compañero.

Austin Reaves sobre LeBron James

"Los dos hemos estado en el gimnasio, todo el equipo está trabajando para la temporada. Jugar con él es muy fácil. Realmente te coloca en los puntos indicados para que tengas éxito y también para el equipo. Puede orquestar el juego entero. Para mí poder compartir la cancha con él y tener esos momentos es muy especial", expresó.