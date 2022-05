Draymond Green tuvo una polémica declaración tras la victoria de Golden State Warriors que no cayó nada bien con el Miami Heat en NBA Playoffs 2022.

Este domingo se definirá quién será el rival de Golden State Warriors en las Finales de la NBA. El séptimo juego de la serie de Playoffs para coronar al campeón de la Conferencia Este será entre Boston Celtics y Miami Heat. Estos últimos, ya tienen un cruce caliente con sus potencial rivales de finales.

Este viernes, Jimmy Butler lideró al Heat a un épico triunfo en el TD Garden para forzar este Game 7. Tras finalizar el encuentro, el veterano jugador, referente e ídolo de Miami, Udonis Haslem, habló y opinó contra Draymond Green, ya que cree que cruzó una línea.

El jueves, los Warriors vencieron en el quinto juego a Dallas Mavericks y se clasificaron a las Finales. Tras el encuentro, Green y Stephen Curry estuvieron en el programa NBA On TNT, y allí Shaquille O'Neal presionó a Draymond hasta que este finalmente le dio un rival de preferencia para el siguiente duelo: "Jugaremos ante Boston", dijo Green.

Udonis Haslem ataca a Draymond Green

Ante esto, Haslem le dijo a Chris Haynes de Yahoo Sports, lo que pensaba sobre las declaraciones, y no se guardó nada. "Draymond rompió el código. No se supone que debes decir mierdas como esas. Es una falta de respeto. Él sabe mejor que eso", declaró.

Luego continuó explicando que se dejó presionar por Shaq y que lo afectó, a pesar de que Haslem ya no juega en Miami, y sirve de mentor. "Dejó que Shaq lo presionara para que dijera alguna mierda que no tiene derecho a decir. No dormí mucho después de eso. Fue una porquería", concluyó.