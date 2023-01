La victoria de Golden State Warriors ante Washington Wizards en la temporada de la NBA 2022-23 tuvo de todo. Gran juego de Stephen Curry, puntaje alto (127 a 118) y una polémica que involucró a un tal Draymond Green.

Steph terminó con 41 unidades un día antes de visitar la Casa Blanca por el campeonato del 2022. La victoria fue en parte gracias a su enorme actuación, pero también tuvo mucho que ver un aficionado de los Wizards que rivalizó con Draymond.

Durante gran parte del juego, según comenta el reportero de la franquicia, Anthony Slater, Green se enfrentó verbalmente a un fanático por un largo periodo del encuentro. Esto pareció encender a un ala-pívot que le gusta el juego mental. En la segunda mitad, donde jugó muchísimo mejor, le habló al aficionado cada vez que hacía una jugada grande.

Los Warriors agradecen al fanático

Esto sin duda ayudó al equipo a obtener una victoria importante. Parece que los propietarios de Golden State, Mike Dunleavy y Joe Lacob, se acercaron a este aficionado al final del duelo. ¿Será que le agradecieron la ayuda?

Curry, además, también apreció este envión. “Siempre nos gusta un Draymond comprometido, no importa quién ponga la gasolina en el tanque”, expresó. Green también se pronunció post partido y agradeció que lo mantengan activo. “Estuvo hablando desde el principio del partido hasta que le hice callar… Se lo agradezco, porque no me salía nada”.