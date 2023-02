¿Una historia que aún no tiene final? La sensación que Kyrie Irving estuvo cerca de jugar en Los Angeles Lakers sigue en el ambiente del mundo de la NBA y, frente a un pedido fuerte y claro del base en Dallas Mavericks, la ilusión de LeBron James sobre ver a su excompañero en el equipo californiano podría volver a surgir.

Stephen A. Smith, de ESPN, fue el primero en afirmar que “Irving les está diciendo a todos que planea ir a Los Ángeles, es decir, a los Lakers tan pronto como pueda” y eso, en estos momentos, sería cuando se convierta en agente libre tras la temporada NBA 2022-23.

Kyrie Irving habría llegado con las intenciones de firmar un contrato millonario por varias temporadas, pero en el caso que no cumpla con las expectativas en Dallas Mavericks y la idea sea no seguir junto a Luka Doncic, toma fuerza la teoría de Brian Windhorst, de ESPN, sobre el no final de la historia entre el equipo californiano y el excompañero de LeBron James.

Luego de darse a conocer que Irving no llegó a los Lakers porque apareció un nuevo enemigo para LeBron en la NBA, quien se puso como objetivo impedir este intercambio, Kyrie atendió a los medios de comunicación en la jornada NBA del 13 de febrero de 2023 e hizo un pedido en los Mavericks.

El pedido de Irving que ilusionaría a LeBron con una llegada a Lakers

Tim MacMahon, de ESPN, publicó que Kyrie Irving hizo el pedido en Dallas Mavericks que no se le pregunte más sobre su futuro después de la temporada NBA 2022-23, ya que son “distracciones injustificadas” y se está tomando las cosas día a día. ¿Se ilusiona LeBron James con una llegada a Los Angeles Lakers? El tiempo dictará sentencia.