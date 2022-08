No rompieron el mercado, pero jugaron la temporada baja de la NBA 2022-23 como si fuera una partida de ajedrez. Ahorraron dinero y reemplazaron aquellos jugadores fundamentales en el título de 2022. Al interior de Golden State Warriors hay un refuerzo que impresiona y… ¡Oh, casualidad! Sigue a Kevin Durant.

Hablar de Durant en los Warriors trae a la memoria las tres Finales, dos títulos y el mismo número de premios MVP en la gran final que dejó el legado de KD en Golden State. Así que si a este nuevo refuerzo le gusta ver al excompañero de Stephen Curry hay motivos para ilusionarse.

Golden State Warriors decidió utilizar el pick 28 del NBA Draft 2022 en un jugador que apenas venía de disputar 11 juegos por una lesión en el tobillo en la Universidad de Wisconsin - Milwaukee. Sin embargo, el coeficiente intelectual y la sensibilidad por el juego que ha mostrado Patrick Baldwin Jr. empezó a dejar buenas impresiones en los Dubs.

“Me gusta ver a Kevin Durant, me gusta ver a Khris Middleton, me gusta ver a Jayson Tatum. Estoy viendo a Otto Porter Jr., Michael Porter Jr., muchachos que creo que tienen roles que puedo cumplir algún día. Es importante ser multifacético y aprender de todos”, le contó Baldwin Jr. a Dalton Johnson, del portal NBC Sports (Deportes) Bay Area.

El refuerzo que tendrá Curry en Warriors que impresionó y sigue a Durant en la NBA

Luego de confesar que uno de los jugadores que sigue en la NBA es Kevin Durant, Patrick Baldwin Jr. empezó los entrenamientos con Golden State Warriors de buena manera. “Me sorprendió lo que vi de una manera emocionante. Es un prospecto emocionante”, le revelaron dos integrantes del personal de los Dubs a C.J. Holmes, del portal Crónica de San Francisco.