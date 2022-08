Luego de estar muy cerca de ganar un campeonato de la National Basketball Association (NBA), el hecho de quedarse en las puertas puede ser frustrante. Eso ocurrió con Jayson Tatum y Boston Celtics, que quedaron cortos por dos partidos ante los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Las Finales de la NBA 2022 fueron un gran espectáculo, donde Curry finalmente se pudo hacer con el MVP de la serie, que le fue esquivo en los otros tres títulos que ganó con Golden State. Sin embargo, puede que Steph y los Warriors hayan tenido una leve ventaja de acuerdo a Tatum.

21.5 puntos, 7.0 asistencias y 6.8 rebotes en las Finales fue el promedio de la joven figura de Boston. En una entrevista con Taylor Rooks de Bleacher Report, el alero contó que además de haber quedado devastado tras la derrota, jugó muy condicionado físicamente...

Jayson Tatum jugó las Finales de la NBA lesionado

"Tuve una fractura no descolocada en mi muñeca. Era pequeña, pero igual fue una fractura, que no desalineó el hueso. A pesar de haberse curado, todavía me dolía porque me golpeaban. Jugué con eso por dos meses. En una jugada de los Playoffs contra Milwaukee, Giannis me hace falta, caigo hacia la gente y ese fue el momento más doloroso desde entonces", explicaba JT.

"Esa noche recibí una inyección de corticoides. Luego de cada partido usaba una protección... Si salgo a jugar, en mi mente nada importa", definió Tatum con respecto a que nadie conocía de esta lesión, salvo su equipo de manera interna. El jugador no lo utilizó como excusa, pero dejó entender que no estuvo al 100%, a pesar de su increíble rendimiento.