Golden State Warriors empezará a caminar por una cuerda floja durante la temporada NBA 2022-23 y sino quieren caer antes que Stephen Curry regrese a las duelas, al menos deberán mantenerse entre las posiciones que clasifican a Playoffs o van a pelear por un cupo al Play-In.

Curry tuvo que retirarse del juego que perdieron los Warriors el 14 de diciembre de 2022 por una molestia en el hombro izquierdo. Por el gesto de dolor del ‘Chef’ se esperaba lo peor, pero la resonancia magnética trajo algo de tranquilidad al dar a conocer la gravedad de la lesión de la estrella de Golden State.

Según los resultados de la resonancia magnética que le hicieron a Stephen Curry, ‘El Chef’ sufrió una subluxación en el hombro izquierdo y, aunque no tendrá que ser operado, si se perderá de tres a cuatro a semanas. En ese periodo de tiempo, Golden State Warriors jugará entre 10 y 12 juegos.

“En realidad no fue demasiado miedo. Sé cómo me sentí y luego cuál fue el diagnóstico inicial antes que la resonancia magnética fuera correcta. Hay dos o tres resultados diferentes. Solo era cuestión de asegurarme que no necesitaba cirugía y saber que mi hombro podría curarse solo. Sé que las cirugías duran de cuatro a seis meses y nadie quiere lidiar con eso en este momento”, sostuvo Curry en conferencia de prensa sobre su lesión en los Warriors y la comparación más particular estaba por llegar.

‘Es como cuando me rompí la mano’: Curry habló sobre su lesión en Warriors

Cuando a Stephen Curry le preguntaron en conferencia de prensa sobre si era una ventaja el hecho que la lesión no fuera en el brazo con el que lanza, la estrella de Golden State Warriors comparó lo que le pasó en la temporada NBA 2022-23 con la fractura que sufrió en la mano izquierda el 31 de octubre de 2019.