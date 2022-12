La era moderna de la NBA tuvo en el equipo de Golden State Warriors con Kevin Durant uno de los quintetos más temibles y, a pesar que se llegó a instalar la narrativa que tantas estrellas no se iban a entender, Stephen Curry terminó reconociendo si le molestó que KD ganara 2 premios MVP de Finales con los Dubs.

Curry tuvo que esperar hasta la temporada número 13 en el mejor baloncesto del mundo para ganar el primer premio MVP de Finales en la NBA. ‘El Chef’ vio como Andre Iguodala y Kevin Durant fueron los Jugadores Más Valiosos en tres de los cuatro títulos que ha ganado con Golden State hasta el 2022.

¿Se lo merecían? Mientras que Stephen Curry promedió por juego 26 puntos, 5.2 rebotes y 6.3 asistencias en las Finales NBA 2015, Iguodala terminó siendo el MVP a pesar de promediar por encuentro 16.3 unidades, 5.8 tableros y 4 asistencias. La clave estuvo en que fue titular desde el Juego 4 y limitó a LeBron James a un 39.8% de efectividad en tiros de campo.

Con Kevin Durant no hubo tanta discusión. En las Finales NBA 2017 y 2018, KD terminó con un promedio por juego de 35.2 y 28.8 puntos, respectivamente; mientras que Curry registró por encuentro 26.8 y 27.5 unidades. ¿‘El Chef’ se molestó, sintió envidia y quería un MVP cuanto antes? Bolavip te lo cuenta.

Curry confesó si le molestó que KD ganara 2 premios MVP con Warriors

“Me molestó que tuviera que responder por eso. No me molestó que aún no estuviera en mi currículum. No ganamos esos campeonatos a menos que esté jugando al más alto nivel. Pero también: Andre, KD, se merecen el premio por cómo jugaron”, le respondió Stephen Curry al portal Sports Illustrated (Deportes Ilustrados) sobre los premios MVP que no ganó con Golden State Warriors en las Finales NBA 2015, 2017 y 2018.