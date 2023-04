Ex figura NBA enciende el debate: 'Prefiero jugar con LeBron que con Jordan'

Un nuevo capítulo en la discusión del GOAT de la National Basketball Association (NBA) se ha creado. LeBron James o Michael Jordan, la eterna pregunta que se realizan todo sobre quién es el mejor jugador que se ha visto sobre los tabloncillos norteamericanos.

Muchos están en favor de la figura de Chicago Bulls. Todo un emblema de la liga que brilló al servicio de Chicago Bulls: Ganó seis campeonatos, nunca perdió una final y se ganó el respeto y admiración de todos a su alrededor.

Por otro lado, figura LeBron James, cuatro veces campeón de la NBA, MVP de Las Finales, referencia para nuevos jugadores y sobre todo, ejemplo de longevidad y competitividad. Ambos tienen avales para ser parte de la discusión, aunque siempre será subjetiva la decisión sobre quién es el mejor.

Figura NBA se decanta por LeBron James

Para alimentar el debate de la NBA con respecto a LeBron James y Michael Jordan, la ex figura de la liga, Charles Oakley, dio a conocer su opinión con respecto a ambos jugadores, decantándose por el camiseta 6 de Los Angeles Lakers.

“Me preguntaron, '¿Con quién preferirías jugar, con LeBron o Mike?' Dije, LeBron, pero Mike mi mejor amigo. Mike no me va a pasar la pelota. No le importa si recibo una inyección hoy o mañana. Pero, ya sabes, así es como llegó a ser Mike”, aseguró Oakley en su reciente aparición en el podcast de Kevin Garnett.