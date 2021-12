Cuidado, cuidado. Si eres fanático de la NBA agáchate porque hay dardos volando por todos lados debido a una ‘guerra’ de opiniones que desató el juego de Russell Westbrook en Los Angeles Lakers. Karl-Anthony Towns y Draymond Green, los principales protagonistas.

Westbrook es el jugador con más triples-dobles de la historia, pero el común denominador de su carrera que, se agudizó en los Lakers, es ver como ese triple-doble en puntos, rebotes y asistencias, se ve opacado por las pérdidas o por el bajo porcentaje de efectividad en tiros de campo.

A pesar que terminó por destacar a Russell Westbrook, Anthony Towns encendió la polémica en la NBA al afirmar que el compañero de LeBron James en Los Angeles Lakers es un basquetbolista de estadísticas y no de victorias.

¡Boom! Draymond Green estalló contra las declaraciones de Karl-Anthony Towns y lo atacó con una dura defensa a favor de Westbrook. La ‘guerra’ verbal estaba declarada y la estrella de Minnesota Timberwolves no quiso quedarse callado y le respondió a la estrella de Golden State Warriors con una alta dosis de ironía.

Karl-Anthony Towns le responde a Draymond Green por defender a Westbrook en la NBA

“No sabía que era el entrenador. ¿Yo era el entrenador? Me dijeron que estuviera en el juego con dos minutos abajo por 20 puntos y ¿soy el entrenador? ¿Soy el entrenador? Oh, mierda, soy Bill Russell. Damas y caballeros, soy Bill Russell. También olvidé que era Bill Russell. Pero oye, un gran equipo. No estoy aquí para hacer nada de esa mierda irrespetuosa y todas esas cosas. No, no estoy aquí para hacer todo eso. Recibo flores”, fue la respuesta de Karl-Anthony Towns al ataque que le hizo Draymond Green por defender a Russell Westbrook.