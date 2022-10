Se conoció toda la verdad. No fue rumor, ni mucho menos humo. Lo hecho por Facundo Campazzo durante dos años en la NBA despertó el interés de dos de los equipos más grandes de la liga, Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, y de no ser por dos jugadores, Facu hubiese jugado con LeBron James o Stephen Curry.

Apenas Denver Nuggets confirmó la noticia que no le iba a dar un nuevo contrato a Facu Campazzo, el jugador nacido en Argentina se mentalizó que el objetivo era seguir en el mejor baloncesto del mundo. Dallas Mavericks le abrió las puertas para la temporada NBA 2022-23, pero Facundo estuvo a punto de vestirse con el uniforme de Warriors o Lakers.

La verdad, es que sí estuvo muy cerca… David Carro, uno de los representantes de Facundo Campazzo, le concedió una entrevista al portal Básquet Plus en la que habló de las opciones que tuvo Facu tanto para ser compañero de LeBron James como de Stephen Curry. Además, reveló la confianza que le tiene el DT de Dallas Mavericks de cara a la temporada NBA 2022-23.

Según le dijo Carro a Básquet Plus, Jason Kidd, entrenador de Dallas Mavericks, llevaba pidiendo un mes la llegada de Facu Campazzo. Luka Doncic, quien es el mejor aliado del base argentino para triunfar en los Mavs, sabía lo que su excompañero del Real Madrid puede aportar y eso fue un valor agregado para que se diera la llegada de Facundo.

Los 2 jugadores que impidieron la llegada de Campazzo a Lakers y Warriors en la NBA

“Estuvo Golden State, que dependía si volvía Iguodala o no. Si no volvía podía entrar Facu. Volvió Iguodala y no se dio. Con los Lakers se llegó a hablar 20 veces, pero al final se decidieron por Schroder”, le reveló David Carro en exclusiva al portal Básquet Plus. Palabras más, palabras menos, Andre Iguodala y Dennis Schroder fueron los dos jugadores que impidieron la llegada de Facundo Campazzo a Golen State Warriors y Los Angeles Lakers, respetivamente. ¡Iba a jugar con LeBron James o Stephen Curry!