Jason Kidd dijo quien cree que es el mejor equipo en la NBA, pero no fueron sus propios Dallas Mavericks, ¿Qué pensará Luka Doncic?

La temporada 2021-2022 de la National Basketball Association todavía está en pañales, pero algunos equipos ya muestran indicios de grandeza y comienzan a verse algunos candidatos. El que ya sabe quien es el mejor de la liga, es el entrenador de Dallas Mavericks, Jason Kidd.

Algo que se podía anticipar, es que Kidd no tiene una visión cegada, y como la mayoría, él tampoco cree que su equipo sea el mejor de la liga, aunque eso no significa que no le tenga confianza. Dallas está 4-3 con Luka Doncic entrando en ritmo y el gran problema de cómo hacer que Kristaps Porzingis rinda junto a la mencionada estrella.

Pero, con la mente centrada en toda la NBA, Kidd se animó a responder de manera sincera la pregunta de cuál era la mejor franquicia en este momento. ¿Los Angeles Lakers, Chicago Bulls o Brooklyn Nets? ¡No! Para el coach, el mejor equipo es...

Miami Heat, los mejores en la NBA

Así es, de acuerdo a ESPN, esto respondió el ex base de la liga cuando le preguntaron sobre el tema en cuestión: "El Heat, yo consideraría a ellos como el mejor equipo de la liga en este momento", mencionó.

Miami se renovó y tiene, con récord de 6-1, a tres jugadores promediando más de 20 puntos. Jimmy Butler con 25, Bam Adebayo con 22.4 y Tyler Herro con 20.8. Además, la gran incorporación del base Kyle Lowry parece que ha rendido sus frutos.

