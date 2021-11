En el inicio de la temporada NBA 2021-22, Kyrie Irving fue separado de Brooklyn Nets al no vacunarse contra el coronavirus. El base rompió el silencio en redes sociales.

De un momento a otro Brooklyn Nets dejó de ser el máximo candidato a ganar el título de la NBA en la temporada 2021-22 por la decisión de Kyrie Irving sobre no vacunarse contra el coronavirus. Desde ese momento inició una novela que aún no tiene final…

Los Nets tuvieron un inicio de temporada inconsistente que los tuvo con cuatro victorias y tres derrotas hasta el juego del miércoles 3 de noviembre contra Atlanta Hawks a las 19:30 ET. Irving hace falta y el mismo Kevin Durant lo confesó.

Tanto peso tiene la ausencia del siete veces All-Star de la NBA que el analista experto Stephen A. Smith se animó a decir que Brooklyn Nets no sería capaz de vencer a Golden State Warriors sin Kyrie Irving en unas hipotéticas Finales NBA.

Desde que Brooklyn Nets decidieron no permitirle jugar a Irving hasta que no se vacune contra el coronavirus, Kyrie no había entregado declaraciones, pero llegó el día de romper el silencio por medio de una enigmática publicación en Instagram.

Kyrie Irving rompe el silencio al ser separado por Brooklyn Nets en la NBA 2021-22

Con una publicación en Instagram, Kyrie Irving posteó una fotografía del personaje Morfeo de la famosa serie de películas Matrix y rompió el silencio tras ser separado por Brooklyn Nets con una fotografía enigmática y ni una sola palabra. Continúa el misterio…

Lo más leído: