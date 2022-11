La polémica que gira alrededor de Kyrie Irving parece no tener fin. Sin embargo, las acciones para que esto se deje en el pasado han comenzado a producirse por parte de Brooklyn Nets y del jugador, mientras su suspensión en la NBA llega a su final.

Todo comenzó luego de que Irving promocionara un documental con contenido antisemita. De ah´en más, el espiral involucró un sinfín de episodios; Comentarios de Kyrie, del dueño de Joe Tsai, de LeBron James, su suspensión, y ahora el camino a su vuelta.

El compañero de Kevin Durant tuvo que cumplir una lista con varios pedidos de la franquicia que eran necesarios si quería volver de su ausencia indefinida. Los reportes indicaron que los venía cumpliendo con creces, y ahora, con su palabra pública, parece que su regreso este domingo a las canchas, será una realidad.

Kyrie Irving rompe el silencio

“No tengo odio en mi corazón por el pueblo judío ni por nadie que se identifique como judío. No soy anti-judío ni nada de eso”, explicó en una entrevista Ian Begley, reportero de SNY. “Sentí que me estaba protegiendo y reaccioné por pura defensa. Me dolió que se me etiquetara, o que pensara que se me estaba etiquetando, como antisemita o anti-judío. Y sentí que era una falta de respeto preguntarme si era antisemita o no”.

“Ahora, para el mundo exterior puede haber sido visto como un simple sí o no - que, con razón, debería haber sido ‘No, no soy antisemita. No, no soy anti-judío. Soy una persona que cree que todos deberíamos tener las mismas oportunidades y que todos deberíamos colmar de amor a los demás, y eso debería estar en primer plano’. Pero no estaba en esa conversación inicial, y asumo mi responsabilidad, y quiero disculparme por ello, porque salió de forma equivocada, completamente”, expresó.