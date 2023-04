Los juegos de los NBA Playoffs 2023 tienen en Shaquille O’Neal un analista de peso que no se guarda nada a la hora de opinar en el canal TNT. En esta ocasión, la leyenda de Los Angeles Lakers tuvo una épica respuesta para el jugador de Memphis Grizzlies que llamó viejo a LeBron James.

A los antecedentes. Luego de la derrota de los Lakers en el Juego 2 de primera ronda, Dillon Brooks atendió a los medios de comunicación y frente a le pregunta de si le importaba provocar a jugadores de la talla de LeBron, el compañero de Ja Morant soltó la bomba que O’Neal no le perdonó.

“No me importa. Él es viejo. Empujo osos. No respeto a nadie hasta que viene y me da (anota) 40”, dijo Brooks sobre LeBron James el 19 de abril de 2023. Según esto, la estrella de Los Angeles Lakers aún no se ha ganado el respeto del jugador de Memphis Grizzlies porque hasta el Juego 5, miércoles 26 de abril a las 19:30 ET, Bron no ha anotado 40 puntos en la serie de primera ronda de los Playoffs. Shaquille O’Neal tiene la solución a esta polémica.

La épica respuesta de O’Neal al jugador de Grizzlies que le dijo viejo a LeBron James

Así como no dudó a la hora de manifestar su firme opinión sobre el golpe de Draymond Green a Domantas Sabonis en la serie Golden State Warriors vs. Sacramento Kings, Shaquille O’Neal le envió un contundente mensaje a Dillon Brooks por las declaraciones contra LeBron James.

LeBron registró una actuación histórica en la victoria de Los Angeles Lakers contra Memphis Grizzlies en el Juego 4 al registrar 22 puntos, 20 rebotes y 7 asistencias, por lo que O’Neal se acordó de Brooks y le respondió por decir que James era viejo y que solo lo respetaría si le anotaba 40 unidades.