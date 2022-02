Luego de perderse cinco juegos por lesión, LeBron James volvió a Los Angeles Lakers y dio unas palabras que apuntarían contra Russell Westbrook luego del triunfo vs. New York Knicks.

Regresé. Como si fuera el mismísimo Michael Jordan, LeBron James trajo una nueva edición de la famosa frase de MJ cuando decidió volver del retiro y tras cinco partidos sin jugar por lesión, ‘El Rey’ volvió con una gran actuación en el triunfo de Los Angeles Lakers contra New York Knicks.

Los aficionados asistentes al estadio Crypto.com Arena vibraron con un juego que tuvo que irse a tiempo extra para conocer al ganador. En los Lakers, LeBron y Anthony Davis dieron un paso al frente y fueron las figuras, mientras que Russell Westbrook volvió a registrar un mal juego. ¡Fue a la banca en el cierre del encuentro!

LeBron James se reportó con un triple-doble de 29 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias en la victoria de Los Angeles Lakers por 122 a 115 sobre New York Knicks. Davis no se quedó atrás y se despachó con 28 unidades y 17 tableros, pero la nota baja del equipo volvió a ser Westbrook.

Con abucheos durante el juego Lakers vs. Knicks, Russell Westbrook apenas encestó un tiro de campo en 10 intentos para terminar con 5 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias. No hubo otro jugador más apuntado que no fuera Russ con las palabras de LeBron James al término del partido cuando ‘El Rey’ respondió qué necesitaba el equipo de Los Angeles para mantener el nivel que mostró en el segundo tiempo contra la franquicia de New York.

Las palabras de LeBron James que apuntarían a Russell Westbrook en la NBA

“Se trata de asumir la responsabilidad de tus propias acciones en cada juego... Si quieres un cambio, debes mirarte en el espejo y exigir más de ti mismo y eso afectará al resto del club”, le dijo LeBron James a Malika Andrews, de ESPN. ¿Le soltó la mano a Russell Westbrook?