Le dijo viejo a LeBron James, sufrió las consecuencias y declaró que no se arrepiente tras perder con Lakers

Luego de hablar, hay que saber defender en las canchas del mejor baloncesto del mundo. LeBron James lideró a Los Angeles Lakers en una de las grandes sorpresas en los NBA Playoffs 2023 al eliminar a Memphis Grizzlies. Dillon Brooks ya declaró tras quedar en ridículo.

El jugador que desafió al Rey y le dijo “viejo” no para de estar en el ojo de la tormenta. Luego de la victoria 125 a 85 de los Lakers para eliminar a los Grizzlies, James y Anthony Davis fueron los que devolvieron el golpe con palabras.

LeBron James rompió el silencio y con dos mensajes en Twitter e Instagram dirigidos a Brooks. Y AD no se quedó atrás tampoco. “No es divertido cuando el conejo tiene el arma”, declaró el jugador cuando estaba sentado en el banquillo antes de que termine el juego.

Evidentemente, su intento de molestar a los rivales le salió mal, no solo por haber perdido la serie, sino que por la sanción que le aplicó la NBA. Sin embargo, el jugador explicó por qué no se arrepiente de nada.

Brooks no se arrepiente de desafiar a LeBron

“No me arrepiento. Soy un competidor. Compito. No creo que eso haya enloquecido a LeBron. Ha vuelto a los playoffs. Ha pasado un poco de tiempo, así que considero que estaba listo para jugar. Y en general, nos ganó un equipo mejor. Un equipo más grande. Chicos que tienen todo su equipo, las piezas allí”, explicó en la conferencia de prensa del fin de la campaña de los Grizzlies.