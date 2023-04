Al equipo angelino le restan cuatro partidos en la última semana de temporada regular, y no es poco lo que necesita para meterse directamente en la fase final.

Entramos oficialmente en la última semana de la temporada regular en la National Basketball Association (NBA), donde equipos como Los Angeles Lakers, con su máxima estrella LeBron James, buscan su lugar en los Playoffs 2023.

Con sólo tres equipos clasificados a la fase final en la Conferencia Oeste, los próximos seis días serán claves para definir a los tres restantes que entrarán directamente a esta etapa, y a los cuatro que disputarán el Play-In clasificatorio.

En el caso de los Lakers, al equipo de LeBron le restan cuatro partidos de temporada regular, dos de ellos como visitante y los últimos en el Arena Crpyto.com. ¿Qué necesitan para clasificar a NBA Playoffs 2023?

¿Qué necesitan LeBron y Lakers para entrar a Playoffs?



Por cómo está la clasificación en el Oeste, el destino depende de sí mismo, es decir, no importa lo que ocurra con rivales como Golden State Warriors, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves y Oklahoma City Thunder, pero no son los únicos.

En concreto, si LeBron y los Lakers quieren clasificar a NBA Playoffs 2023, necesitan ganar todos los partidos que restan, que son los siguientes: