En una insólita respuesta, LeBron James explicó que dentro de la cancha no tiene amigos y le es leal a Los Angeles Lakers. Su argumento involucró a su propia madre.

No es que no le tengo cariño, simplemente está dispuesto a hacer lo que sea para defender a Los Angeles Lakers. En el último episodio de The Shop, LeBron James explicó lo que le haría a su madre en la National Basketball Association (NBA). ¡Sin piedad del El Rey!

Gloria Marie James es la madre de LeBron. Ella es una de las grandes razones por las que hoy en día todos pueden disfrutar de ver jugar a uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. Para muchos, el mejor. El propio James ha admitido la importancia de su apoyo.

Sin embargo, ese amor, afecto y agradecimiento que seguramente sienta el hijo por su mamá, como la mayoría de la gente tiene, no lo detendría si tiene que pasarla por encima en una cancha de baloncesto. Tranquila Gloria, no es nada personal.

En el último episodio de The Shop, el programa que Bron produce en HBO, la figura explicaba cómo dentro de la cancha no tiene amigos mientras charlaba con Draymond Green. Se llevan muy bien fuera de ella, pero dentro buscarán ganar a toda costa. Así, salió la insólita frase.

LeBron James humillaría a su madre

"Si mi mamá jugase para los Clippers y estuviese en el camino, se llevaría una volcada. Y espero que diga, '¿sabes qué hijo? Tuviste esa, pero voy a buscar tu trasero'. ¡Eso espero!", dijo LeBron, explicando que en un partido no reconoce amistades o familiares, y espera lo mismo de su rival de turno.