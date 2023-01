Los Angeles Lakers hizo un giro de 360° grados cuando decidieron firmar a LeBron James en 2018. Pasaron las temporadas y aunque el equipo supo ser campeón de la National Basketball Association (NBA), jamás volvieron a replicar un éxito similar.

El intercambio que efectuaron por Anthony Davis la temporada siguiente a conseguir al Rey fue la otra pieza que les faltaba para finalmente ganar el mencionado anillo de la temporada 2019-20. Fue el primer año de AD. El mejor hasta ahora.

Pero, ¿qué pasó luego? ¿Por qué dejaron de ser ese equipo tan dominante? Pues LeBron intento explicar justamente eso en una reciente conferencia de prensa donde explica si pueden llegar a los Playoffs en la actual campaña.

LeBron da clave desde el intercambio de Anthony Davis

“Desde que hicimos el intercambio por AD para traerlo aquí, todo nuestro asunto era sobre la salud… No ha cambiado. Me preguntaron si con Russ (Russell Westbrook) podíamos funcionar. Cómo podemos saber eso si no estamos juntos en la cancha”, explicó James.

“No hemos tenido la mejor suerte en cuanto a salud, diría yo, especialmente este año otra vez. No puedo decirte que quiero de este equipo hasta que… Es decir, tenemos a AR (Austin Reaves) fuera, AD fuera, Pat (Patrick Beverley) estuvo fuera esta noche, Lonnie (Walker IV) ha estado ausente… No puedo decirte eso”, concluyó.