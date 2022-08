Uno de los debates que más se realiza y parece que nunca tendrá fin en los círculos del baloncesto es el del mejor jugador de la historia o GOAT de la National Basketball Association (NBA). Para una mayoría es Michael Jordan, pero tanto LeBron James como Kareem Abdul-Jabbar tienen sus defensores.

De los tres, el único que tiene la posibilidad de terminar la discusión es El Rey. Como sigue activo, puede aumentar sus argumentos. Y con Los Angeles Lakers, en su 20° temporada, buscará hacer justamente eso. Tendrá la chance de superar a KAJ como el máximo anotador de la historia y de ayudar a la franquicia a tener la mayor cantidad de títulos, categoría en la que empatan con Boston Celtics.

El analista de Nick Wright de Fox Sports 1 declaró recientemente que LeBron puede ganar este debate si obtiene esas dos cosas en la temporada, pero no le será fácil la segunda tarea. "No creo que los Lakers vayan a ganar el título y, tal y como están constituidos, no pueden ganar el título", dijo Wright en su podcast ¿Qué es Wright? Con Nick Wright.

LeBron James, camino a ser el GOAT

"Pero, si en la 20ª temporada de LeBron, no solo supera a Kareem Abdul-Jabbar en la lista histórica de anotación, lo que va a suceder a mediados de este año, sino que lo hace mientras juega a un nivel All-NBA, lo que obviamente hizo el año pasado, y de alguna manera el equipo gana el título y es el que rompe el empate con los Celtics por la mayor cantidad en la historia...".

"Si todo eso ocurriera, entonces el debate sobre el GOAT se convierte en algo secundario. Sería increíble pensar que se seguía discutiendo de eso. No tienen lo suficiente para ganar el título este año, a menos que añadan un verdadero creador de diferencias, lo que no van a poder hacer sin deshacerse de uno o quizás de los dos futuros picks", explicó.