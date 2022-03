Desde que llegó a la NBA en la temporada 2020-21, Facundo Campazzo no vivía un momento tan complicado como el que atraviesa con Denver Nuggets en la campaña 2021-22. Y como si faltara algo más, el equipo definió el futuro del entrenador Michael Malone. ¡Malas noticias para Facu!

Si bien es cierto que fue Malone quien le dio la confianza de llegar a la NBA, el entrenador de los Nuggets cambió de parecer sobre Campazzo. El base argentino pasó de ser el líder de la segunda unidad del equipo a estar relegado por detrás de mínimo 4 jugadores. ¿Michael le soltó la mano a Facundo?

Monte Morris, Will Barton, Bones Hyland y Bryan Forbes están por delante de Facundo Campazzo en la consideración del DT de Denver Nuggets. Cuando el base estrella del equipo, Jamal Murray, regrese de la lesión que lo sacó de la NBA desde el 12 de abril de 2021, Facu tendrá otro jugador más con quien competir.

Cada vez que Facu Campazzo está en cancha aprovecha al máximo las oportunidades con jugadas que llegan hasta las 47.000 reproducciones en Twitter. Sin embargo, no se puede ocultar la realidad que Michael Malone ya no lo considera como un jugador fundamental para el equipo. En los últimos 5 juegos de los Nuggets hasta el partido vs. Phoenix Suns del jueves 24 de marzo, Facundo jugó solo 5 minutos.

Malas noticias para Facu: Nuggets definió el futuro del entrenador Malone

Con un año restante de contrato, Denver Nuggets definió darle una extensión multianual al entrenador Michael Malone. Malas noticias para Facundo Campazzo porque el DT que lo tiene cada vez más relegado en el equipo seguirá por lo menos un par de años más en el cargo. ¿Hora de un cambio de franquicia para Facu?