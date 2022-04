Luego de confirmarse la eliminación de Los Angeles Lakers de toda opción de acceder a los Playoffs en la National Basketball Association (NBA), a la hora de apuntar responsables del sonoro fracaso, no son pocos quienes señalan al ala-pivot Anthony Davis.

Las constantes lesiones que sufrió durante la presente temporada, que le han marginado de 40 partidos, hasta ahora, forman parte de los motivos que generaron este mal presente lagunero, que poseen actualmente un récord de 31 victorias y 49 derrotas.

Por ese motivo, personas como Magic Johnson u otras leyendas de la NBA son enfáticas en señalar que los Lakers deben intercambiar a Davis para el próximo certamen, algo que el propio jugador, en entrevista con la cadena ESPN, dijo desconocer por completo.

Davis habla sobre si será traspasado por los Lakers



"Yo no puedo controlar esas cosas; eso es algo de arriba. Algo de Klutch, Rich Paul. De mi agencia", partió señalando The Brow, para luego agregar que "mi trabajo es salir y jugar. Obviamente, me encanta Los Angeles, pero si eso es algo que están considerando, entonces tendremos una conversación al respecto. Pero no sé de qué están hablando. Cuál es el plan".

En ese sentido, Davis aseguró que "no creo que los Lakers estén planeando hacer nada conmigo"; advirtiendo a sus críticos que "cuando estoy sano, soy un hijo de puta. Pero tengo que mantenerme sano. Desafortunadamente, fueron dos lesiones que no pude controlar este año, pero volveré el año que viene y veré qué sucede".