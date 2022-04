El ex astro lagunero no quedó conforme con criticar duramente a LeBron James, sino que hizo lo propio con su mano derecha en el equipo y propuso nadqa menos que su salida de la franquicia.

Un verdadero remezón es el que está viviendo la National Basketball Association (NBA), luego de confirmarse la eliminación de Los Angeles Lakers de los Playoffs, sin siquiera llegar al Play-In, y una leyenda de esta institución, como Earvin Magic Johnson tiene claro quiénes son los responsables de este fracaso.

De hecho, previamente el cinco veces campeón de la liga con la franquicia oro y púrpura acabó con la máxima estrella actual, LeBron James, apuntando a que su decisión de traer a Russell Westbrook por sobre DeMar DeRozan, fue clave para el mal presente que viven.

Pero Magic Johnson no quedó allí en su desahogo contra el actual plantel de los Lakers, puesto que apuntó en su entrevista con la cadena ESPN, a nada menos que Anthony Davis, incluso se atrevió a pedirle que se vaya del equipo, de cara a la próxima temporada de NBA.

Magic Johnson quiere a Anthony Davis fuera de los Lakers



"Ya sea por las individualidades, ya sea por la defensa, ya sea jugando juntos, el problema es que ellos inventan todas esas excusas, inventan excusas nuevamente. ¡Dejen de poner excusas! Esto no funcionó, las piezas no encajaron", partió señalando el ex jugador.

Consultado por si las lesiones, como la de Davis, fueron claves para el fracaso de los Lakers, Magic Johnson sentenció que "esa no puede ser la excusa, porque Anthony Davis estuvo fuera el año pasado y llegamos a los playoffs; la responsabilidad es grande aquí, y los Lakers no la han asumido en toda la temporada", y le mandó un mensaje directo a The Brow: "Quizá debería estar en otro sitio".