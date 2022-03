No eligió a LeBron James: Dwyane Wade reveló quién es el mejor jugador en la historia de la NBA

La historia de la NBA escribió un capítulo con letras doradas en el Juego de Estrellas 2022. Al intermedio del gran juego se presentaron a los 75 mejores jugadores de todos los tiempos y dos de los seleccionados, Michael Jordan y Dwyane Wade, tuvieron una anécdota imperdible que no le gustará a LeBron James.

Con los dedos de una mano LeBron cuenta a los tres mejores amigos que tiene en la NBA y uno de estos nombres es Wade, con quien compartió cuatro temporadas en Miami Heat y 46 juegos en Cleveland Cavaliers durante la campaña 2017-18.

Tal fue la química que lograron LeBron James y Dwyane Wade que lograron ganar dos títulos NBA y protagonizaron una de las mejores fotos de la historia. Sin embargo, la leyenda del Heat no dejó que el corazón le ganará la razón a la hora de revelar quién es el mejor jugador de la historia en su opinión.

“Hubo un momento en que entró Jordan, y esa es la razón por la que jugué baloncesto. Estamos en un pasillo, los escoltas, estamos hablando antes de salir, y Mike entra sigilosamente. Y Mike me dio un poco de amor, y cada vez, no me importa. Estuve con Jordan Brand, tuve algunos momentos, este es Mike”, afirmó Wade antes de hacer la gran revelación.

A pesar del legado que construyó en la NBA junto a LeBron James, cuando Dwyane Wade se encontró con Michael Jordan en la ceremonia de los 75 mejores jugadores de la historia no pudo ocultar la sensación de estar al lado del GOAT (mejor jugador de todos los tiempos).

“Así que Mike entró y me dio amor, luego fue directo al viejo perro, fue directo a Magic, el clip que se volvió viral, y si ves mi cara, ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba en el cielo del baloncesto (…) Quería ser uno de los mejores en jugar y tuve la oportunidad de ponerme esa chaqueta y estar al lado de mi jugador favorito, el mejor que jamás haya jugado”, dijo Dwyane Wade para revelar que, según su opinión, Michael Jordan es el mejor jugador en la historia de la NBA.