Giannis Antetokounmpo funge como uno de los talentos más grandes que tiene la NBA. Su físico y forma de hacer las cosas sobre los tabloncillos de la liga tiene a Milwaukee Bucks más que contento con su figura.

Sin embargo, si algo tiene el griego como principal característica es ser autocrítico. Siempre trabaja para dar lo mejor de sí y conseguir los objetivos que se propone la organización de Wisconsin.

Justamente, recientemente conversó acerca de su talento en la NBA, sorprendiendo a más de uno tras asegurar con fuerza que no posee el talento o la chispa que tienen otros grandes, como Stephen Curry y Kevin Durant.

Giannis se analiza

Ya ha ganado la NBA, ya ha sido MVP, pero quiere más. A pesar de tener éxito en la liga, Giannis Antetokounmpo se analiza para sber cómo puede dar el máximo de sí mismo sobre la duela.

"No soy talentoso como 'Steph'. No soy talentoso como 'KD'. Estoy jodidamente desesperado. Estoy obsesionado. Así que voy a trabajar tan duro como pueda, porque no quiero perder esta mierda", aseguró el griego en entrevista con The Athletic.

Dichas palabras llegan luego de una interesante conversión con el citado medio, donde Giannis asegura trabajar fuertemente para no perder lo que la vida le ha dado, y así poder seguir brindando gran calidad de vida a su madre, hermanos e hijos.

"Tengo miedo de perder lo que Dios me ha dado y la vida que le he dado a mis hijos y a mis hermanos y a mi mamá, ¿sabes? tan fuerte como pueda, porque no quiero perder esta mierda, y no va a parar hasta que esté fuera de esta liga", sentenció.