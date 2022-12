La acción de la temporada regular de la National Basketball Association (NBA) 2022-23 tiene al mundo del baloncesto pendiente. Mientras tanto, Bolavip trae el resumen de las noticias más importantes de la liga. El récord de Russell Westbrook, la polémica que generó Zion Williamson y más.

A pesar de que no haya sido el mejor arranque de campaña para Los Angeles Lakers, el que si ha tenido un nivel fantástica ha sido Anthony Davis. Tanto que hay una estadística en la que lidera en la franquicia, mientras LeBron James y Westbrook van últimos.

A pesar de que Kobe Bryant falleció triste y trágicamente en 2020, Kevin Durant confesó que todavía es muy influyente en su juego, siendo una de sus principales inspiraciones para moldear su juego. Tanto que reveló qué aprendió de la leyenda.

Noticias NBA: El récord de Westbrook

Desde que Westbrook aceptó su rol de Sexto Hombre ha brillado en Los Angeles Lakers. Tanto es así que en su último partido volvió a conseguir un triple-doble y alcanzó un récord no visto desde hace 26 años, cortesía de Magic Johnson.

Noticias NBA: La polémica que generó Zion

En el baloncesto hay un par de reglas no escritas que se deben respetar para no generar una pelea entre los equipos. Zion Williamson no lo hizo, y su jugada produjo una polémica sobre el final entre New Orleans Pelicans y Phoenix Suns.