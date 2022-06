La historia de Kevin Durant en Golden State Warriors no terminó como se esperaba y en medio de la discusión con Draymond Green se recordó por qué salió de los Dubs.

Cuando Kevin Durant pensaba que su historia en Golden State Warriors estaba acabada hace un par de años, los aficionados de la NBA revivieron el recuerdo de KD en los Dubs y se terminó por armar una discusión picante con Draymond Green.

Según Green, Stephen Curry hubiese podido ganar un MVP de Finales de no ser porque recibió “siete veces más” la doble marca a lo que pasó con Durant en los Warriors. Kevin no estuvo de acuerdo y discutió con un par de mensajes en Twitter.

En medio de esta discusión deportiva surgió la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué se fue Kevin Durant de Golden State Warriors? Hay que remitirse a 2019 cuando el mismo protagonista señaló la principal razón por la que decidió dejar a los Dubs.

“Llegué allí queriendo ser parte de un grupo, queriendo ser parte de una familia, y definitivamente me sentí aceptado. Pero nunca seré uno de esos tipos. No me seleccionaron allí... Steph Curry, obviamente, lo seleccionaron allí. Andre Iguodala, ganó las primeras Finales, primer campeonato. Klay Thompson, reclutado allí. Draymond Green, reclutado allí”, le dijo Durant al portal ‘The Wall Street Journal’.

¿Por eso discutió con Green? Durant explicó por qué salió de Warriors

A pesar de ganar dos títulos (2017 y 2018) y el mismo número de premios MVP en tres Finales NBA, Kevin Durant nunca se sintió en su casa como si pasaba con Stephen Curry y Draymond Green. Por ese motivo, decidió acabar con uno de los mejores equipos de la historia.