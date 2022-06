Sin estar presente en las Finales NBA 2022, Kevin Durant fue el encargado de ponerle una dosis alta de picante a lo que será el duelo entre Golden State Warriors y Boston Celtics a partir del jueves 2 de junio a las 21:00 ET. Draymond Green y Stephen Curry, los otros dos protagonistas de esta historia.

Todo empezó porque Green resaltó la importancia de Curry cuando Durant estuvo en los Warriors de 2016 a 2019. Hasta ahí, todo normal, pero... Draymond Green dio a entender con la cantidad de doble marca que recibió ‘El Chef’ que Stephen podría haber ganado un premio MVP de Finales. KD se llevó dos de estos premios con los Dubs en 2017 y 2018.

Las palabras de Green llegaron a Kevin Durant, quien no dudó en responder con un duro y contundente mensaje. Aquí no iba a parar el cruce con KD y la estrella de Golden State Warriors quería aclarar todo. Lo hizo a su manera y todo Twitter se revolucionó.

“Tienes que aprender a escuchar tomas completas y no fragmentos antes de ser tentado a twittear, campeón”, le contestó Draymond Green a Kevin Durant porque la estrella de Brooklyn Nets dijo que era 100% falso que Stephen Curry era tan importante en los Warriors que recibía siete veces más la doble marca a lo que pasaba con KD en Golden State.

‘Tienes que aprender a escuchar’: Draymond Green a Kevin Durant por dudar de Curry

El cruce no quedó ahí. Kevin Durant agradeció los elogios que recibió de Draymond Green antes de las declaraciones que lo hicieron reaccionar, pero ratificó su posición sobre la doble marca a Stephen Curry: “Oh, lo he visto, hermano. Agradezco los elogios, pero no estoy de acuerdo con lo que dijiste sobre la doble marca (a Curry), eso es todo. Me encanta el programa (el podcast de Green)”.