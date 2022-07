Sorprendió a LeBron James en su primera temporada en la National Basketball Association (NBA), se ganó un lugar de manera definitiva en Los Angeles Lakers, y ahora busca dejar atrás sus apodos porque no le gusta lo que representan o no se siente cómodo con ellos.

De todas maneras, su mayor enfoque se encuentra en llegar de la mejor manera a la campaña que se viene en la NBA. No descansa y ha estado entrenando sin parar, incluso cuando el staff médico de los Lakers le sugirió que se tome un respiro por una semana.

Ese es Austin Reaves, que ahora busca cambiar sus sobrenombres "AR-15", por sus iniciales y número, e "Hillbilly Kobe", por nacer en un pueblo pequeño de Arkansas. El jugador le explicó a Dave McMenamin, de ESPN, la razón por la que no quiere ser vinculado con estos apodos.

Austin Reaves busca un cambio de apodos

"No condono ningún tipo de violencia de armas que sucede en nuestro país", comenzó comentando Reaves, ya que AR-15 es el rifle que se utilizó en el tiroteo masivo de un colegio primario en Uvalde, Texas, este pasado mes de mayo.

"Pero no puedes controlar qué nombre te dan las personas. Es decir, no es que yo salí y dije que mi nombre era ese. Ha habido otros, como el de Hillbilly Kobe, que no son lo mejor en la situación actual, con el fallecimiento de Kobe", contó. Luego dijo que está abierto a nuevas ideas, y ya hay varios candidatos: General Reaves, Austin 3:15, The Slim Reaver y varios más.