Cuando Stephen Curry empezaba a consolidar un rendimiento que lo hacía candidato a ganar el premio MVP de la temporada NBA 2022-23 apareció una lesión que lo sacó por once juegos. La estrella de Golden State Warriors está de regreso y lució una manga negra en el hombro izquierdo. ¿Por qué? Bolavip te lo cuenta.

Curry regresó a las duelas de la NBA en el juego que los Warriors perdieron por 113 a 125 puntos contra Phoenix Suns. Desde que ‘El Chef’ salió a realizar los ejercicios precompetitivos se le vio con una manga negra en el hombro izquierdo. En esta ocasión no fue por Allen Iverson.

En las Finales NBA 2017, Stephen Curry apareció con una manga negra en el hombro derecho y luego de registrar 28 puntos en la victoria de Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers de LeBron James y compañía explicó por qué decidió usar este implemento. “Siempre quise ser como Allen Iverson. Esa era la única forma en que realmente podía acercarme, pero simplemente no me sentía bien, solo una especie de decisión dividida, lo que sea. Éxito, razón, en realidad no importa. Solo sigue jugando”, afirmó ‘El Chef’ en conferencia de prensa.

Stephen Curry sufrió una subluxación en el hombro izquierdo el 14 de diciembre de 2022 y tras perderse once juegos regresó con 24 puntos y un look que llamó la atención de las redes sociales. La manga negra tiene una explicación médica.

¿Por qué Curry apareció con una manga negra en la NBA?

“Me da soporte, mantiene el hombro caliente. Está compuesta en términos de todo lo que hace que mi hombro se sienta correcto (…) Fue con la que sentí que tenía el apoyo adecuado para mi hombro y lo sentí durante el juego”, respondió Stephen Curry en conferencia de prensa cuando Anthony Slater, del portal The Athletic, le preguntó sobre la manga negra que lució en la NBA.

