Uno de los grandes ausentes en la fiesta de los Playoffs de la NBA 2023 es Damian Lillard. Portland Trail Blazers no clasificó a la Postemporada y los rumores sobre un intercambio para dale salida al base estrella están a la orden del día. ¿Quiere jugar con Stephen Curry? Dame reaccionó a la derrota de Golden State Warriors contra Sacramento Kings.

No es la primera vez que Lillard es relacionado con los Warriors. Damian le reveló al portal The Athletic en 2021 la conexión especial que siente cuando juega contra Golden State en la casa de Cury y compañía: “Cuando voy a casa en Oakland y juego contra los Golden State Warriors. Cuando dicen mi nombre en las alineaciones iniciales, la multitud me muestra mucho amor”.

Incluso, Damien Lillard tuvo varias conversaciones cercanas con Stephen Curry y Draymond Green en el último partido de la temporada regular NBA 2022-23. Ahora, llegó el momento que Dame reaccionara a la gran polémica que se dio en la derrota de Golden State Warriors contra Sacramento Kings del 17 de abril de 2023.

Lillard es uno de los espectadores de lujo en los NBA Playoffs 2023 y luego de rendirse al nivel de Austin Reaves por la victoria de Los Angeles Lakers contra Memphis Grizzlies en el Juego 1 de la primera ronda, la estrella de los Blazers opinó sobre la expulsión de Draymond Green por pisar en el pecho a Domantas Sabonis.

¿Quiere jugar con Curry? El mensaje de Lillard tras la derrota de Warriors

Después de la derrota de Golden State Warriors contra Sacramento Kings en el Juego 2, el tercer partido será el jueves 20 de abril a las 22:00 ET, Damian Lillard sostuvo que “toma la falta en Sabonis. No pienso que Dray intentara pisarlo. Así es como terminó su equilibrio”. ¿Quiere jugar con Stephen Curry? Por lo menos, en esta ocasión, defendió a una de las estrellas de los Dubs.