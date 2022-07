Según un analista de la NBA, Russell Westbrook le hizo una promesa a LeBron James, pero no la cumplió en la temporada NBA 2021-22. ¿Se irá de Los Angeles Lakers?

El misterio que rodeaba la continuidad de Russell Westbrook en Los Angeles Lakers para la temporada NBA 2022-23 está cada vez más cerca de llegar a su fin. Cuando parecía que sería el jugador a salir para que llegara Kyrie Irving, una llamada con LeBron James habría definido el futuro de Russ.

Son datos, no opiniones. El Big-3 de los Lakers conformado por LeBron, Westbrook y Anthony Davis fracaso en la primera temporada al no clasificar a los Playoffs, ni poder disputar el Play-In. Salvo los números de James, Russell y ‘La Ceja’ no fueron decisivos.

Mientras que Russell Westbrook registró su tercera peor temporada anotadora, promedió por juego 18.5 puntos, desde que llegó a la NBA en 2008, Anthony Davis se perdió más de la mitad de la campaña (42 partidos) por lesiones. Todo apuntaría a que tendrán una nueva oportunidad junto a LeBron James.

Chris Haynes, de Yahoo Deportes, publicó que la situación de Westbrook en los Lakers dio un giro de 180 grados porque tuvo una llamada con LeBron James y Anthony Davis en la que se manifestaron el apoyo que tienen el uno al otro de cara a la temporada NBA 2022-23 con. Atrás habría quedado la promesa incumplida de Russell.

La promesa que Russell Westbrook le incumplió a LeBron James en Los Angeles Lakers

“Lo que Darvin Ham (nuevo entrenador de los Lakers) ha estado predicando es casi como el tipo de rol de Jrue Holiday en Milwaukee. Donde él es, queremos que Russ sea nuestro punto de ataque, con el balón, como un bulldog, como liderar la defensa. Y luego ofensivamente cómo encontrar formas de jugar con LeBron y AD. Russ nunca ha hecho eso, no desde sus primeros días en Oklahoma City Thunder. Dos cosas importantes. Una, Russ le prometió a LeBron y AD, tuvieron varias de esas conversaciones la temporada baja como antes de que acordaran intercambiar. Russ hizo ciertas promesas a LeBron y AD que no se cumplieron”, afirmó Jovan Buha en el podcast ‘The Athletic NBA Show’ sobre la promesa incumplida de Russell Westbrook acerca de sacrificarse para encajar en el juego de LeBron James y Los Angeles Lakers.