Los Angeles Lakers iniciará una de las temporadas con más presión en el último tiempo cuando se ponga en marcha la campaña NBA 2022-23. Viene de no clasificar a los Playoffs. Así que nada mejor que recibir una mano ayuda de nadie más y nadie menos que Stephen Curry.

¿Cómo? Tal cual se lee. El último MVP de las Finales NBA 2022 y gran figura de Golden State Warriors decidió hacerle una particular sugerencia de los Lakers: sacar del retiro a un jugador para que sea refuerzo de cara a la temporada 2022-23. ¡Atención, LeBron!

Stephen Curry se convirtió en el segundo jugador de la NBA que presenta los Premios ESPYS 2022 y para hacer de la conducción una ceremonia divertida, ‘El Chef’ se burló de LeBron James, Boston Celtics y hasta de Los Angeles Lakers. ¡De todo y para todos!

Después de empezar los Premios ESPYS 2022 con una burla a LeBron que vieron más de 3 millones de personas, se dio a conocer la introducción que le sugirieron a Curry para no tener piedad con los Celtics. ¿Faltaba algo más? ¡Sí! La irónica sugerencia a los Lakers.

Curry le sugirió a Lakers sacar del retiro a un jugador y firmarlo como refuerzo para LeBron

Dikembe Mutombo jugó por 18 temporadas en la NBA, fue ocho veces All-Star y llegó a ser considerado como uno de los mejores defensores de la historia al ganar cuatro premios (1995, 1997, 1998 y 2001) como el Mejor Jugador Defensivo. Esta exestrella fue el candidato que le sugirió Stephen Curry, en tono de broma, a Los Angeles Lakers como refuerzo para LeBron James en la temporada 2022-23.

“Mutombo, escuche que estás buscando un contrato de 10 días. ¿Sí o no, no, no? Llama a Rob Pelinka (gerente general de Los Angelos Lakers). Házselo saber”, fue la sugerencia en broma de Stephen Curry al equipo de LeBron James y compañía.