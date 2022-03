El interminable, picante y hermoso debate por conocer quién es el GOAT de la NBA entre Michael Jordan y LeBron James tuvo una contundente opinión de Draymond Green. La estrella de Golden State Warriors contradijo a Stephen Curry y encendió la polémica.

Cada vez que sale un nuevo episodio del podcast 'El Show de Draymond Green' en el mundo de la NBA hay una revolución, ya que el ala-pívot no se guarda nada. En esta ocasión, LeBron James, Michael Jordan y el debate del GOAT fue uno de los temas polémicos.

Stephen Curry tiene un pensamiento contrario al de Green y no tuvo problemas en elegir quién es el GOAT de la NBA entre LeBron y Jordan. Draymond no quiso tener problemas con la estrella de Los Angeles Lakers y fue diplomático en la elección del mejor jugador de la historia.

Con una amistad que incluso lo haría dejar a Golden State Warriors por un juego, Draymond Green considera que LeBron James no será el GOAT cuando se convierte en el máximo anotador de la historia porque ya tiene esté calificativo. Entonces, ¿está por encima de Michael Jordan?

Draymond Green respondió si LeBron es el GOAT de la NBA sobre Jordan

“Todos hablan de que cuando LeBron pasa a Kareem Abdul-Jabbar, ¿eso lo convierte en el GOAT? No creo que convertirse en el anotador número 1 lo haga más GOAT de lo que ya es. En lo que no me gusta entrar es: ‘Oh, ¿LeBron es el GOAT sobre Michael Jordan?' No, LeBron es un GOAT y Michael Jordan es un GOAT y ambos son increíbles y nunca jugaron uno contra el otro”, concluyó Draymond Green en su podcast.