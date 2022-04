A LeBron James se le salió de las manos una lesión y no pudo ayudar a Los Angeles Lakers a clasificar a Playoffs de la temporada NBA 2021-22.

Se reveló la razón por la cual LeBron James no ayudó a Los Angeles Lakers a clasificar a Playoffs

La recta final de la temporada NBA 2021-22 tuvo una misión imposible para Los Angeles Lakers: clasificar a Playoffs desde la posición 11 de la Conferencia Oeste. LeBron James lo intentó, pero una dura lesión no lo dejó ayudar al equipo californiano.

El mismo LeBron ha manifestado en más de una ocasión que no hay nadie que lo moleste más que estar por fuera de las canchas y, por intentar ayudar a los Lakers en el juego contra New Orleans Pelicans del 1 de abril, agravó la lesión que le impidió ayudar a la clasificación de Playoffs.

LeBron James intentó pelear un rebote en el juego Lakers vs. Pelicans, pero corrió con la poca fortuna que Jaxson Hayes no le dio espacio y el tobillo izquierdo se dobló al punto que se convirtió en la razón por la cual ‘El Rey’ no jugó los últimos cinco juegos de la temporada NBA 2021-22.

Todo apuntaba que la lesión de LeBron no era grave y podía jugar dos de los últimos cinco partidos para competir por el título de anotación. Sin embargo, Dave McMenamin, de ESPN, fue el encargado de revelar por qué James no estuvo en el último juego de la temporada y por ende no jugó en la recta final de la campaña.

Se reveló la razón por la cual LeBron no ayudó a Lakers a clasificar a Playoffs

Según informó McMenamin, LeBron James no viajó con Los Angeles Lakers al último juego de la temporada NBA 2021-22 porque tenía programada una resonancia magnética para el tobillo izquierdo. Los resultados terminarían confirmando la verdadera la razón por la cual no ayudó al equipo a clasificar a los Playoffs 2022.